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Spor

Zidane'dan istifa açıklaması

Real Madrid'in Fransız çalıştırıcısı Zinedine Zidane istifa yönünde çıkan haberleri yalanladı. Zidane, 'Görevimin son gününe kadar mücadele edeceğim.' diye konuştu.

27 Ekim 2020 Salı 18:14 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 18:14
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Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Barcelona karşısında alınan 3-1'lik El Clasico galibiyetine rağmen hakkında çıkan görevi bırakacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Cezayir asıllı Fransız çalıştırıcı, "İstifa etmek gibi bir düşüncem yok. Sadece önümüzdeki maçı düşünüyorum. Görevimin son gününe kadar mücadele edeceğim. Sonra ne olacağına bakarız" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in 4 gün içerisinde önce La Liga'da Cadiz'e ve ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e mağlup olmasının ardından Zinedine Zidane ile yolların ayrılabileceği öne sürülmüştü.

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