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Spor

Zidane'dan Real Madrid sözleri!

Real Madrid'in efsane isimlerinden Zinedine Zidane, Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında oynanacak olan Real Madrid-Bayern Münih mücadelesi hakkında konuştu.

6 Mayıs 2024 Pazartesi 18:34 - Güncelleme:
Zidane'dan Real Madrid sözleri!
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Real Madrid'in eski teknik direktörü Zinedine Zidane, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanacak Real Madrid - Bayern Münih maçının rövanşı öncesi açıklamalarda bulundu.

Gönlünün Real Madrid'den yana olduğunu söyleyen Zidane, "Maçı izleyeceğim ama sadece Real Madrid'e destek vermek için. Umarım Real Madrid kazanır ve finale yükselen taraf olur. Çok zor bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih ile Real Madrid, Almanya'da 2-2 berabere kalmıştı.

Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Bayern Münih, Zinedine Zidane ile anlaşma zemini aramış ancak Zidane olumlu veya olumsuz bir geri dönüşte bulunmamıştı.

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