20 Eylül 2025 Cumartesi
Spor

Zidane'ın oğlu Luca, Fransa yerine Cezayir'i seçti

Dünyaca ünlü eski futbolcu Zinedine Zidane'ın futbolcu oğlu Luca Zidane, Fransa yerine Cezayir Milli Takımı'nı tercih etti.

AA20 Eylül 2025 Cumartesi 13:48 - Güncelleme:
Zidane'ın oğlu Luca, Fransa yerine Cezayir'i seçti
Genç yaş kategorilerinde Fransa formasını giyen Zinedine Zidane'ın oğlu Luca Zidane, Cezayir Milli Takımı'nı seçti.

İspanya 2. Ligi takımlarından Granada'nın kalesini koruyan Luca Zidane, Fransa'nın 20 yaş altı milli takımlarında 30 kez forma giydikten sonra Cezayir Futbol Federasyonunun davetini kabul etti.

27 yaşındaki Zidane, bu kararın ardından Afrika Uluslar Kupası ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynama fırsatı yakalayabilir.

Cezayir, Dünya Kupası Afrika Elemeleri G Grubu'nda lider durumda. Teknik direktör Vladimir Petkovic'in gruptaki son iki maç için Luca Zidane'ı kadroya çağırmayı planladığı basına yansıdı.

Luca'nın 19 yaşındaki kardeşi Elyaz ise Fransa'nın 20 Yaş Altı Milli Takımı'yla 27 Eylül-19 Ekim tarihlerinde Şili'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

