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Spor

Zinchenko ve Mudryk arasında ilginç diyalog

Ukrayna Milli Takımı'nın Malta ile oynadığı mücadelede Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zinchenko ile Mykhaylo Mudryk arasında ilginç bir diyalog meydana geldi.

18 Ekim 2023 Çarşamba 21:15 - Güncelleme:
Zinchenko ve Mudryk arasında ilginç diyalog
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Ukrayna'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı Malta karşılaşmada Ukraynalı futbolcular Oleksandr Zinchenko ve Mykhaylo Mudryk arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Zinchenko, Mudryk'in golünü yorumladı.

Zinchenko, 'Mudryk adına ve milli takım adına çok mutluyum, güzel bir gol attı. Mykhaylo Mudryk'in golü önemliydi çünkü oyunu bitirdi' dedi.

Bu hafta sonunda Arsenal ile Chelsea arasında oynanacak maçta rakip olacakları hatırlatılması üzerine konuşan Zinchenko, 'Golün ardından onun yanına gittim ve söyledim. Umarım dediğim şeyi dikkate alır.' şeklinde konuştu.

Chelsea ile Arsenal, 21 Ekim Cumartesi günü Stamford Bridge'de karşı karşıya gelecek.

  • Ukrayna futbolu
  • Zinchenko-Mudryk diyalogu
  • Ukrayna - Malta mücadelesi

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