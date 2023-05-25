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Spor

Zinedine Zidane 150 milyonluk teklifi ret etti

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, deneyimli teknik direktör Zinedine Zidane'na 150 milyon euroluk teklifte bulundu. Ancak başarılı teknik adam ise bu teklifi ret etti.

25 Mayıs 2023 Perşembe 22:35 - Güncelleme:
Zinedine Zidane 150 milyonluk teklifi ret etti
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Fransız teknik adam Zinedine Zidane'ın kariyerine nerede devam edeceği merak konusuyken tecrübeli teknik adam için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, Zinedine Zidane'a 2 yıl için 150 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Haberde, bu büyük teklife rağmen Zinadine Zidane'ın Al Nassr yönetimine teşekkür edip teklifi reddetiği yazıldı.

5 BÜYÜK LİGDE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Zinedine Zidane'ın, Al Nassr tarafından kendisine sunulan teklifi reddetmesindeki en büyük sebebin, 5 büyük ligde kariyerine devam etmek istemesi olarak belirtildi. Ayrıca haberde, Zidane'ın Avrupa'dan teklif alacağı konusunda kendisine güvendiğine yer verildi.

Zinedine Zidane, son olarak 2021 yılında Real Madrid'de görev yapmıştı.

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