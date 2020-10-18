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Spor

Zinedine Zidane: Başlangıç bölümünde olanlar beni endişelendirdi

İspanya La Liga'da 15 maçlık namağlup unvanını Cadiz'e 1-0 yenilerek bozan Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane açıklamalarda bulundu.

18 Ekim 2020 Pazar 00:56 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 00:56
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Real Madrid, sürpriz bir şekilde ligin yeni ekibi Cadiz'e kaybederek herkesi şaşırttı.

Zinedine Zidane maç sonu yaptığı açıklamalarda; "Rakibimiz daha ritimliydi ve bizden daha istekliydiler. Bir mazeretimiz yok. Kötü oynadık ve Cadiz'i tebrik etmeliyiz." dedi.

Zidane açıklamalarının devamında; "Beni endişelendiren maçın başlangıç bölümünde olanlar. Şans yaratmaya çalışmak bize pahalıya mal oldu. Bu da kötü başlangıç yüzünden yaşandı." dedi.

Bu yenilgiyle birlikte Real Madrid'in La Liga'daki 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

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