Zinedine Zidane dev teklifi elinin tersiyle itti

Zidane, 2021'de Real Madrid'in ikinci dönemini sonlandırdığından beri işsiz. Santiago Bernabeu'ya Şampiyonlar Ligi zaferi kazandırdı, ancak onu hocalığa tekrar döndürmek için yapılan her türlü çabaya direndi.

L'Equipe'e göre, buna Orta Doğu'dan kazançlı bir yaklaşım da dahil. Zidane'a sadece 12 aylık çalışma için dokuz haneli bir anlaşma sunulduğu, ancak yine de bu teklifi geri çevirdiği iddia ediliyor. Zidane için tam 113 milyon dolar gözden çıkarılmıştı.

Zidane için cüretkar bir hamle yaptığı söylenen kulüp Al-Hilal. Mayıs ayında Jorge Jesus ile yollarını ayırdıklarından beri sabit bir patronları yok. 2025 Kulüpler Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanıyorlar.

Zidane'ın o organizasyonda ve 2025-26 sezonunda forma giymesi bekleniyordu. Bu sezon, Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile olan rekor kıran sözleşmesinin sona ermesiyle Suudi Arabistan'da kalmayı kabul etmesi muhtemel.

Ancak Al-Hilal, dikkatini başka yere çevirmek zorunda. Nerazzurri'nin Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'e ezici bir yenilgi almasının ardından Inter teknik direktörü Simone Inzaghi için bir hamle yapmaları bekleniyor.

Bu arada Zidane, zamanını beklemeye ve Fransa Milli Takımın'da rüya bir rol üstlenmeye hazır. Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası finallerinden sonra bu görevinden ayrılacağını açıklamıştı.