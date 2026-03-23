Zinedine Zidane geri dönüyor

Fransa, teknik direktörlük koltuğunda büyük bir değişiklik için hazırlık yapıyor; haberlere göre Zinedine Zidane, Les Bleus'un yeni teknik direktörü olmak üzere sözlü bir anlaşmaya vardı. Efsanevi eski Real Madrid teknik direktörü, Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın ardından Didier Deschamps'ın yerine geçecek. Zidane, 2021 yılında Los Blancos'tan ikinci kez ayrıldığından beri işsiz durumda.

Les Bleus'un geleceği açısından önemli bir gelişme olarak, Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo, gelecek milli takım teknik direktörünün kimliğinin şimdiden belirlendiğini doğruladı. Deschamps, yaklaşan 2026 Dünya Kupası'na odaklanmaya devam ederken, turnuva sonrası geçiş için gerekli hazırlıklar perde arkasında tamamlandı.

Le Figaro'ya verdiği röportajda Diallo, mevcut dönemin sonunda sorunsuz bir devir teslimi sağlamak için adaylarla görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

FFF başkanı daha önce Deschamps'ı zayıflatacak adımlar konusunda temkinli davranıyordu, ancak son açıklamaları resmi bir planın artık kesinleştiğini gösteriyor.

ZİDANE, LES BLEUS'UN SEÇİLMİŞ ADAMI

Herkesin dilinde dolaşan isim, hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Zidane. Eski Real Madrid teknik direktörü, 2021'de Santiago Bernabéu'dan ayrıldığından beri işsiz durumda ve Fransa milli takımının başına geçmeyi beklemek için Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden ve diğer milli takımlardan gelen sayısız cazip teklifi reddettiği yaygın olarak biliniyor.

Le Parisien'e göre, Zidane görevi devralmak için sözlü bir anlaşmaya vardı. Diallo'nun bu pozisyon için belirlediği kriterler, doğrudan efsanevi orta saha oyuncusunu işaret ediyor gibi görünüyor, zira başkan, ulusal çapta saygı duyulan ve bu pozisyonun getirdiği benzersiz baskıyla başa çıkabilecek bir isme ihtiyaç olduğunu belirtmişti.