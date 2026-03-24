Zinedine Zidane için Fransa'da geri sayım

Fransız futbol efsanesi Zinedine Zidane, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne geliyor.

ESPN'in haberine göre 53 yaşındaki Zidane, 2012'den beri bu görevi yürüten Didier Deschamps'ın yerine geçmek için federasyon ile sözlü anlaşmaya varıldı.

İki dönem Real Madrid'i çalıştıran Zidane'ın uzun zamandır bu göreve gelmesi bekleniyordu.

Zidane, futbolculuk döneminde 1998 Ballon d'Or'u kazandı, üç kez FIFA Yılın En İyi Futbolcusu seçildi.

Fransa ile 1998'da Dünya Kupası'nı kazandı.