Zinedine Zidane: Jude Bellingham, olağanüstü bir oyuncu

Real Madrid'in efsane isimlerinden Zinedine Zidane, takımın yıldız ismi Jude Bellingham'a övgü dolu sözler söyledi.

Zidane, İngiliz yıldız için yaptığı açıklamada, "Bellingham, olağanüstü bir oyuncu. Real Madrid'de ona sahip olduğumuz için şanslıyız. Umarım bize birçok kupa kazandırır." diye konuştu.

BELLINGHAM'IN PERFORMANSI

Zinedine Zidane'yi her zaman bir idol olarak gördüğünü söyleyen ve Zidane'nin Real Madrid'deki 5 numarasını giyen Bellingham, bu sezon İspanyol ekibinde çıktığı 31 maçta 20 gol attı ve 9 asist yaptı.