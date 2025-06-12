Zinedine Zidane, Fransız Milli Takımı'nı çalıştırma hayalini açıkça dile getirerek Fransız Futbolu'nda heyecan yarattı.

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, Zidane'ın ilgisini memnuniyetle karşıladı. Ancak federasyon başkanının, sözleşmesi 2026'ya kadar sürecek olan Didier Deschamps'ın halefi için herhangi bir plan açıklama konusunda temkinli davrandığı belirtildi.

Fransız basınında çıkan habere göre; Philippe Diallo, Zidane'ın açıklamasına olumlu yanıt verdi. Kaynaklara konuşan Diallo, "Milli takıma katılmakla ilgilenmesinden çok memnunum. Bu, onun ne kadar çekici olduğunu gösteriyor." dedi.

Öte yandan Didier Deschamps'ın devam eden sözleşmesine dikkat çeken Philippe Diallo, henüz herhangi bir sürecin olmadığının altını çizdi.