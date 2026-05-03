İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2026 Pazar / 17 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Zinedine Zidane'dan sürpriz karar! Real Madrid'i reddetti...
Spor

Zinedine Zidane'dan sürpriz karar! Real Madrid'i reddetti...

AS kaynaklı habere göre Zinedine Zidane, aralık ayında Real Madrid CF'in teklifini geri çevirerek Fransa Milli Takımı'nı çalıştırma hedefini öncelik haline getirdi; İspanyol devinde Xabi Alonso ile yolların ayrılmasının ardından göreve Álvaro Arbeloa getirildi.

HABER MERKEZİ3 Mayıs 2026 Pazar 18:55 - Güncelleme:
Zinedine Zidane'dan sürpriz karar! Real Madrid'i reddetti...
ABONE OL

Zinedine Zidane, aralık ayında Real Madrid'i geri çevirdi.

ZIDANE'DEN RET

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, o dönem teknik direktör Xabi Alonso'yu görevden almayı düşünen Real Madrid, Fransız efsane Zidane ile iletişime geçti.

Fransa Milli Takımı'nı bekleyen Zidane, o dönemde Real Madrid'i geri çevirdi. Zidane'nin, Dünya Kupası'nın ardından Didier Deschamps'ın yerine Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olması bekleniyor.

11 KUPA KAZANDI

Real Madrid'de iki dönem görev yapan Zinedine Zidane, İspanyol deviyle 11 kupa kazanmıştı.

ALONSO SONRASI ARBELOA

Real Madrid, ocak ayında Alonso ile yollarını ayırmasının ardından Alvaro Arbeloa'yı teknik direktörlük koltuğuna getirmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.