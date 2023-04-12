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Spor

Zion Williamson: Esas mesele ise ne zaman Zion gibi hissedebileceğim

New Orleans Pelicans'ın genç yıldızı Zion Williamson, sakatlığı ile alakalı açıklamalarda bulundu.

12 Nisan 2023 Çarşamba 12:31 - Güncelleme:
Zion Williamson: Esas mesele ise ne zaman Zion gibi hissedebileceğim
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New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson, parkelerden uzak kalma konusunda kalma yaşadığı sıkıntılara yönelik eleştirilerden bıkmış olduğunu söyledi.

Williamson, Pelicans'ın play-in turnuvasından yükseldiği takdirde playoffların ilk turunda oynayamayacağına dair bir haberin ardından medyaya şu şekilde konuştu:

"Zor bir durum, yalan yok. Kendi açımdan şunu diyebilirim ki, tek isteğim sadece basketbol oynamak. Ama işin aslı şu ki, ne zaman telefona ya da televizyona baksam, insanların bu konuda söyledikleri sürekli önüme çıkıyor. Biraz sinir bozucu yani."

Williamson fiziksel olarak iyi hissettiğini belirtirken, "tekrar Zion gibi hissettiğinde" parkelere döneceğini açıkladı:

"Belirli hareketleri yapmaya çalıştığımda, o an bir tereddüt oluyor. Bazen olmuyor, ama bazen de oluyor. Önümüzdeki bu maçların önemini

bildiğim için, sahada tereddüte düşüp takımımı kötü etkileyebilecek bir şey yapmak istemiyorum."

İlk dört NBA sezonunda oynayabileceği 308 maçın sadece 114'ünde forma giyebilmiş olan Zion, ayak sakatlığı nedeniyle 2021-22 sezonunun tamamını kaçırmıştı.

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