İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2026 Çarşamba / 28 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7587
  • EURO
    52,7642
  • ALTIN
    6922.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Zion Williamson için açıklama: Önümüzdeki sezon geri dönmesini bekliyoruz
Zion Williamson için açıklama: Önümüzdeki sezon geri dönmesini bekliyoruz

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 30 maçta forma giyebilen Zion Williamson'un geleceği hakkında New Orleans Pelicans yönetimi açıklama yaptı.

HABER MERKEZİ15 Nisan 2026 Çarşamba 14:31 - Güncelleme:
ABONE OL

New Orleans Pelicans yönetimi, üst üste ikinci kez playoff dışında kalmalarına rağmen Zion Williamson ile yollarını ayırmayı düşünmüyor.

Basketbol operasyonları başkanı Joe Dumars, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunu yapma gibi bir niyetimiz yok. Önümüzdeki sezon Zion'ın geri dönmesini ve yeniden harika performans sergilemesini bekliyoruz," dedi.

Geçtiğimiz sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 30 maçta forma giyebilen Williamson, bu sezon 62 maçta oynayarak dikkat çekti. İki kez All-Star seçilen yıldız, 21 sayı, 5.7 ribaund ve 3.3 asist ortalamaları yakaladı.

Dumars ayrıca Williamson'ın Derik Queen ile uyumuna yönelik eleştirileri de reddetti.

Williamson ise takımda kalma konusundaki isteğini açıkça dile getirdi:

"New Orleans benim evim. Bunu kameralar karşısında olduğum için söylemiyorum. Sezon dışında birçok oyuncu şehirden ayrılıyor ama ben burada yaşıyorum. Şehri tanımaya çalışıyorum. 19 yaşımdan beri buradayım. Uzun vadede burada olmak istiyorum."

25 yaşındaki yıldızın 2022'de imzaladığı beş yıllık 197 milyon dolarlık sözleşmeden iki yılı daha bulunuyor. Ayrıca bu yaz üç yıllık 177 milyon dolarlık yeni bir uzatma imzalama hakkı da mevcut.

ÖNERİLEN VİDEO

Kasklı zanlı tüfekle kurşun yağdırdı! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.