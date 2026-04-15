New Orleans Pelicans yönetimi, üst üste ikinci kez playoff dışında kalmalarına rağmen Zion Williamson ile yollarını ayırmayı düşünmüyor.

Basketbol operasyonları başkanı Joe Dumars, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunu yapma gibi bir niyetimiz yok. Önümüzdeki sezon Zion'ın geri dönmesini ve yeniden harika performans sergilemesini bekliyoruz," dedi.

Geçtiğimiz sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 30 maçta forma giyebilen Williamson, bu sezon 62 maçta oynayarak dikkat çekti. İki kez All-Star seçilen yıldız, 21 sayı, 5.7 ribaund ve 3.3 asist ortalamaları yakaladı.

Dumars ayrıca Williamson'ın Derik Queen ile uyumuna yönelik eleştirileri de reddetti.

Williamson ise takımda kalma konusundaki isteğini açıkça dile getirdi:

"New Orleans benim evim. Bunu kameralar karşısında olduğum için söylemiyorum. Sezon dışında birçok oyuncu şehirden ayrılıyor ama ben burada yaşıyorum. Şehri tanımaya çalışıyorum. 19 yaşımdan beri buradayım. Uzun vadede burada olmak istiyorum."

25 yaşındaki yıldızın 2022'de imzaladığı beş yıllık 197 milyon dolarlık sözleşmeden iki yılı daha bulunuyor. Ayrıca bu yaz üç yıllık 177 milyon dolarlık yeni bir uzatma imzalama hakkı da mevcut.