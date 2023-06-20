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Spor

Zion Williamson takaslanıyor

The Ringer'ın ünlü basketbol analisti Bill Simmons, New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın Perşembe gününden önce takaslanacağını iddia etti.

20 Haziran 2023 Salı 12:16 - Güncelleme:
Zion Williamson takaslanıyor
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Simmons, kendisiyle iletişime geçen bir kaynağın Zion'ın Perşembe gününden önce gönderileceğini söylediğini aktardı:

"Dün güvendiğim biri bana Zion'un Perşembe günü artık Pelicans'ta olmayacağını söyledi."

2019'da 1 numaradan draft edilmiş olan Williamson, NBA'e girdiğinden beri sağlık sorunlarıyla uğraşmış ve New Orleans'ta geçirdiği dört yılda yalnızca 114 maçta forma giyebilmişti.

Pelicans'ın bu yılki NBA Draftı'nda ilk üçe girmesi öngörülen Scoot Henderson'ı almak için hamleler yapmaya hazırlandığı ve bu yolda Williamson'ı takas etmeyi düşündükleri iddia edilmişti. Lakin 2 numaralı seçimin sahibi Charlotte Hornets'ın Zion yerine Brandon Ingram'ı tercih ettiği bildirilmişti.

ESPN'den Brian Windhorst ise geçtiğimiz günlerde Zion ile Pelicans organizasyonu arasında hiçbir ilişki olmadığını ve takımın oyuncularla genel olarak asgari düzeyde ilişki kurduğunu öne sürmüştü.

Williamson, 194 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen beş yıllık bir sözleşmeye sahip.

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