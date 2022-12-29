Zion Williamson'dan rekor gecesi! New Orleans Pelicans...

Zion Williamson'dan kariyer sayı rekoru

New Orleans Pelicans, sahasında Minnesota Timberwolves'u 119-118'lik skorla geçti.

Arka arkaya 4 olmak üzere 22. maçını kazanan ve Batı Konferansı'nda liderliğe yerleşen Pelicans'ta Zion Williamson, 43 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Trey Murphy 21 ve CJ McCollum 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Bu sezon 19. kez kaybeden Timberwolves'ta Anthony Edwards ve D'Angelo Russell 27'şer sayı üretti.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Orlando Magic: 121-101

Washington Wizards-Phoenix Suns: 127-102

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 107-108

Miami Heat-Los Angeles Lakers: 112-98

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 119-113 (Uzatmada)

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 119-118

Golden State Warriors-Utah Jazz: 112-107

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 127-126