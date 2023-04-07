Zion Williamson'in durumu belirsizliğini koruyor

New Orleans Pelicans başkanı David Griffin, yıldız oyuncusu Zion Williamson'in hamstring sakatlığının iyileşme sürecinin devam ettiğini ve dönüş tarihinin belirsiz olduğunu açıkladı.

Pelicans'in 2022-23 normal sezonunda sadece iki maçı kaldığı göz önüne alındığında, Williamson'ın en azından play-in turnuvası başlayana kadar kadro dışı olacağı düşünülüyor.

Griffin, yaptığı açıklamada "Yeni değerlendirmelerin ardından, Zion Williamson'ın rehabilitasyon ve kondisyon çalışmalarına devam etmesi gerektiği belirlendi. Gelişimini izliyor olacağız ve gerektiğinde de güncelleme sağlayacağız." şeklinde konuştu.

NBA kariyeri boyunca sakatlıklarla mücadele eden Zion, New Orleans için olası 306 normal sezon maçının sadece 114'ünde yer alabildi.