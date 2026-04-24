Ziraat Bankkart, adım adım şampiyonluğa gidiyor

SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.
Bu sonuçla başkent temsilcisi, seride durumu 2-0'a getirdi.
Üç galibiyete ulaşan takımın Efeler Ligi şampiyonu olacağı seride 3. mücadele, 27 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da Ziraat Bankkart ev sahipliğinde oynanacak.
Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi final etabı
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Görmen
Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Maar, Doğukan Ulu, Patry, Jaeschke (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Hacı Şahin, Can Koç, Wright, Gökçen Yüksel)
Ziraat Bankkart: Emre Savaş, Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Abdelaziz, Clevenot (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)
Setler: 25-23, 25-17, 19-25, 11-25, 9-15
Süre: 127 dakika (33, 27, 31, 20, 16)