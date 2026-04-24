24 Nisan 2026 Cuma / 8 Zilkade 1447
  • Ziraat Bankkart, adım adım şampiyonluğa gidiyor
Spor

Ziraat Bankkart, SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi ve seriyi 2-0'a getirdi.

HABER MERKEZİ24 Nisan 2026 Cuma 22:25
SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

Bu sonuçla başkent temsilcisi, seride durumu 2-0'a getirdi.

Üç galibiyete ulaşan takımın Efeler Ligi şampiyonu olacağı seride 3. mücadele, 27 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da Ziraat Bankkart ev sahipliğinde oynanacak.

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi final etabı

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Görmen

Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Maar, Doğukan Ulu, Patry, Jaeschke (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Hacı Şahin, Can Koç, Wright, Gökçen Yüksel)

Ziraat Bankkart: Emre Savaş, Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Abdelaziz, Clevenot (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)

Setler: 25-23, 25-17, 19-25, 11-25, 9-15

Süre: 127 dakika (33, 27, 31, 20, 16)

