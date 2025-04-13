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Spor

Ziraat Bankkart, Arkas karşısında seride avantajı kaptı

Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Ziraat Bankkart sahasında konuk ettiği Arkas'ı 3-0'lık skorla mağlup ederek seride durumu 1-0 yaptı.

AA13 Nisan 2025 Pazar 17:41 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart, Arkas karşısında seride avantajı kaptı
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Ziraat Bankkart, Arkas Spor'u 3-1 yendi.

Başkent ekibi, bu sonuçla seride 1-0 öne geçti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Yıldırım

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Hacı Şahin, Faik Samet Güneş, Stern)

Arkas Spor: Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin, Carisio (Zenger, Cansın Savcı, Melih Sıratça, Ulaş Onur Topbaşlı, Aleksey Atilla Öztire)

Setler: 25-27, 25-19, 29-27, 25-19

Süre: 119 dakika

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