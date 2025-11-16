İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti

SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

AA16 Kasım 2025 Pazar 19:31 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Melike Erol Özkan

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mert Cuci, Osmany, Oğuzhan Doğruluk, Dirlic, Hasan Sıkar, Corre (Klistan, Ümit Demir, Ali Enis Ay, Gökhan Gökgöz, Yunus Emre Erşahin, Burhan Zorluer)

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Burakhan Tosun, Nimir, Clevenot, Fornal (Ahmet Karataş, Berkay Bayraktar)

Setler: 25-22, 17-25, 21-25, 20-25

Süre: 110 dakika

  • Efeler Ligi
  • Ziraat Bankkart
  • Bursa Büyükşehir Belediyespor

