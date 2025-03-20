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Spor

Ziraat Bankkart, CEV Kupası finalinde Asseco Resovia ile karşılaşacak

CEV Kupası finalinde mücadele edecek olan Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nın rakibi Asseco Resovia oldu.

AA20 Mart 2025 Perşembe 17:07 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart, CEV Kupası finalinde Asseco Resovia ile karşılaşacak
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Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Kupası finalindeki rakibi Polonya temsilcisi Asseco Resovia oldu.

Yarı finalde İtalya'dan Trentino Itas'ı eleyen Ziraat Bankkart ile Fransa'da Tours'u eleyen Asseco Resovia, CEV Kupası'nı kazanmak için karşı karşıya gelecek.

İlk maç Polonya'nın Rzeszow şehrinde 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Şampiyonun belli olacağı rövanş maçı ise 9 Nisan Çarşamba günü Ankara'da yapılacak.

Asseco Resovia, geçen sezon CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştı. Ziraat Bankkart ise bu organizasyonda tarihindeki ilk şampiyonluk için final mücadelesine çıkacak.

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