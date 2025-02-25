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Spor

Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda yarı finale yükseldi

Ziraat Bankkart, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında evinde konuk ettiği Slovenya temsilcisi Ach Volley Ljubljana'yı 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

AA25 Şubat 2025 Salı 23:16 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda yarı finale yükseldi
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Ziraat Bankkart'ın yarı finaldeki rakibi ise Trentino Itas (İtalya) - Chaumont VB 52 (Fransa) eşleşmesinin galibi olacak.

Mücadeleye iyi başlayan başkent temsilcisi, setin başlarında farkı 4 sayıya (7-3) çıkardı. Defansta etkinliği artıran ve iyi servis kullanan ACH Volley, setin ortalarında eşitliği (12-12) yakaladı. Bedirhan Bülbül ve Anderson'un servis turlarında farkı artıran Ziraat Bankkart, ilk seti 25-20 önde tamamladı.

İkinci sete her iki takım da karşılıklı sayılar alarak başladı. Uzun rallilerin oynandığı setin başları 6-6 eşitlikle geçildi. Bu skordan sonra arka arkaya sayılar bulan başkent temsilcisi, farkı 3 sayıya (9-6) çıkardı. Setin ortalarında farkı 7 sayıya (16-9) kadar yükselten Ziraat Bankkart, etkili oynadığı ikinci seti de 25-18 önde bitirdi.

Üçüncü sette Ziraat Bankkart, bazı as oyuncuları dinlendirdi. Çekişmeli geçen üçüncü seti 25-20 alan ACH Volley, iyi oyununu sürdürerek dördüncü seti de 25-23 kazandı ve durumu 2-2'ye getirdi.

Ziraat Bankkart, iyi servisler kullandığı final setini 15-13 alarak, mücadeleyi 3-2 kazandı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Mikheil Guniava (Gürcistan), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)

Ziraat Bankkart: Anderson, Vahit Emre Savaş, Stern, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Zonca, Zeka Çağatay Kır, Hacı Şahin, Hilmi Şahin)

ACH Volley: Janz Krzic, Golzadeh, Marovt, Videcnik, Esko, Pokersnik (Kovacic, Jost Krzic, Najdic, Sen, Stalekar, Sket, Kök)

Setler: 25-20, 25-18, 20-25, 23-25, 15-13

Süre: 114 dakika (26, 24, 23, 24, 17)

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