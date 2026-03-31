  • Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde!
Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde!

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde temsilcimiz Ziraat Bankkart, 3-0'ın rövanşında Polonya temsilcisi Asseco Resovia Rzesow'u evinde set vermeden mağlup ederek yarı finale yükseldi.

HABER MERKEZİ31 Mart 2026 Salı 20:46 - Güncelleme:
CEV Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan en iyi 1 olarak çıkan temsilcimiz Ziraat Bankkart çeyrek final ilk maçında geride bıraktığımız sezon CEV Kupası finalinde karşılaştığı Polonya temsilcisi Asseco Resovia Rzesow takımını ilk maçta Polonya'da 3-0 mağlup etmişti.

Temsilcimiz rövanş maçını 3-0 kazanarak adını CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yazdırma başarısı gösterdi ve İtalya'nın Torino şehrinde oynanacak olan Final-Four maçlarına katılma hakkı elde etti.

SALON: TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu

SETLER: 25-22, 25-19, 25-21

ZİRAAT BANKKART: Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Nimir Abdel-Aziz, Trevor Clevenot, Tomasz Fornal (Berkay Bayraktar(L) Burakhan Tosun, Joonas Jokela, Özgür Karababa, Hilmi Şahin, Dick Kooy, Ahmet Karataş)

ASSECO RESOVIA RZESOW: Mateusz Poreba, Yacine Louati, Danny Demyanenko, Artur Szalpuk, Marcin Janusz, Butryn Karol (Pawel Zatorski(L) Wiktor Novak, Klemen Cebulj)

