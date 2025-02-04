Ziraat Bankkart, Cizre Belediyespor engelini rahat geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Ziraat Bankkart, Rams Global Cizre Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi.
Salon: Cizre 100. Yıl
Hakemler: Gürhan Gül, Bektaş Kalender
Rams Global Cizre Belediyespor: Vidal, Muhammed Ertuğrul, Metin Toy, Uriarte, Emre Batur, Kolodinsky (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Ahmet Boz, Ali Candan)
Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Ter Maat, Vahit Emre Savaş, Zonca, Faik Samet Güneş, Clevenot (Berkay Bayraktar, Bedirhan Bülbül )
Setler: 18-25, 21-25, 15-25
Süre: 69 dakika (24, 23, 22)