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Spor

Ziraat Bankkart, Cizre Belediyespor engelini rahat geçti

Efeler Ligi'nin 20. haftasında Rams Global Cizre Belediyespor ile karşılaşan Ziraat Bankkart rakibini 3-1'lık skorla mağlup etti.

AA4 Şubat 2025 Salı 14:46 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart, Cizre Belediyespor engelini rahat geçti
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Ziraat Bankkart, Rams Global Cizre Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi.

Salon: Cizre 100. Yıl

Hakemler: Gürhan Gül, Bektaş Kalender

Rams Global Cizre Belediyespor: Vidal, Muhammed Ertuğrul, Metin Toy, Uriarte, Emre Batur, Kolodinsky (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Ahmet Boz, Ali Candan)

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Ter Maat, Vahit Emre Savaş, Zonca, Faik Samet Güneş, Clevenot (Berkay Bayraktar, Bedirhan Bülbül )

Setler: 18-25, 21-25, 15-25

Süre: 69 dakika (24, 23, 22)

  • Rams Global Cizre Belediyespor
  • Ziraat Bankkart
  • Efeler Ligi

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