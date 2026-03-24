Spor

Ziraat Bankkart deplasmanda Asseco Resovia ile karşılaşacak

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Polonya temsilcisi Asseco Resovia ile karşı karşıya gelecek.

AA24 Mart 2026 Salı 09:09
Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Polonya kulübü Asseco Resovia ile deplasmanda karşılaşacak.

Başkent ekibi, geçen yıl CEV Kupası finalinde yendiği Asseco Resovia ile bu kez Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde mücadele edecek.

Rzeszow kentindeki RCWS Podpromie Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 20.00'de başlayacak.

İtalya'nın Torino kentindeki 2026 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne yükselecek takım, 31 Mart'ta Ankara'da yapılacak rövanşın ardından belli olacak.

Ziraat Bankkart, Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2024'ten sonra bir kez daha son 4 takım arasına girmeye çalışacak.

  • ziraat bankkart
  • CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
  • Asseco Resovia

