İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2026 Perşembe / 10 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8897
  • EURO
    51,8654
  • ALTIN
    7321.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ziraat Bankkart, deplasmanda Galatasaray'ı set vermeden geçti
Spor

Ziraat Bankkart, deplasmanda Galatasaray'ı set vermeden geçti

SMS Grup Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla 18. galibiyetini alan başkent ekibi liderliğe yükseldi.

HABER MERKEZİ26 Şubat 2026 Perşembe 22:15 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart, deplasmanda Galatasaray'ı set vermeden geçti
ABONE OL

SMS Grup Efeler Ligi'nin 21. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Bu sonuçla bir maçı eksik Ziraat Bankkart, ligdeki 18. galibiyetini elde ederek liderliğe yükselirken sarı-kırmızılılar, 5. kez mağlup oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: İsmail Yıldırım, İbrahim Acar

Galatasaray HDI Sigorta: Jaeschke, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Gökçen Yüksel, Alonso, Patry (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Doğukan Ulu, Wright, Tatarov)

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Abdelaziz, Clevenot, Emre Savaş (Berkay Bayraktar, Ahmet Karataş, Burakhan Tosun)

Setler: 17-25, 21-25, 22-25

Süre: 91 dakika (29, 28, 34)

  • Ziraat Bankkart
  • Galatasaray HDI Sigorta
  • SMS Grup Efeler Ligi

ÖNERİLEN VİDEO

Eşini mağazanın ortasında darp etti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.