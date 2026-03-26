26 Mart 2026 Perşembe / 8 Sevval 1447
Ziraat Bankkart deplasmanda set vermedi! Avantajı kaptı

Ziraat Bankkart, deplasmanda Asseco Resovia'yı 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli avantaj elde etti.

AA26 Mart 2026 Perşembe 01:36 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart deplasmanda set vermedi! Avantajı kaptı
Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında konuk olduğu Polonya temsilcisi Asseco Resovia'yı 3-0 yendi.

Geçen yıl CEV Kupası finalindeki iki karşılaşmada da yendiği Asseco Resovia'yı bir kez daha mağlup eden Ziraat Bankkart, 31 Mart'ta Ankara'da yapılacak rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Eşleşmeyi kazanan taraf, 16-17 Mayıs tarihlerinde İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek 2026 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne yükselecek.

Salon: RCWS Podpromie

Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Ari Jokelainen (Finlandiya)

Asseco Resovia: Janusz, Louati, Poreba, Butryn, Szalpuk, Demyanenko (Zatorski, Nowak, Shoji, Cebulj, Bucki, Vasina)

Ziraat Bankkart: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Nimir Abdelaziz, Clevenot (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)

Setler: 21-25, 23-25, 20-25

Süre: 86 dakika

