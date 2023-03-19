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Spor

Ziraat Bankkart evinde rahat kazandı

Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-1 mağlup etti.

AA19 Mart 2023 Pazar 17:58 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart evinde rahat kazandı
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Ziraat Bankkart, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-1 yendi.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Zeki Bocutcu, Meryem Tekol Pelenk

ZİRAAT BANKKART: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Tuinstra, Burakhan Tosun, Ter Maat, Atanasov (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Halil İbrahim Yücel)

HEKİMOĞLU GLOBAL CONNECT TRAVEL BVİ: Gökhan Çatal, Mehmet Hacıoğlu, Uğur Kılınç, Gunter, Grozdanov, Nalobin (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Muhammet Delibaş, Cansın Hacıbekiroğlu, Kadir Bircan, Sercan Abanoz)

SETLER: 25-19, 25-21, 29-31, 25-16

SÜRE: 108 dakika (24, 25, 34, 25)

  • ziraat bankkart
  • Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ
  • Efeler Ligi

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