Ziraat Bankkart evinde rahat kazandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Ziraat Bankkart, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-1 yendi.
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Zeki Bocutcu, Meryem Tekol Pelenk
ZİRAAT BANKKART: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Tuinstra, Burakhan Tosun, Ter Maat, Atanasov (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Halil İbrahim Yücel)
HEKİMOĞLU GLOBAL CONNECT TRAVEL BVİ: Gökhan Çatal, Mehmet Hacıoğlu, Uğur Kılınç, Gunter, Grozdanov, Nalobin (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Muhammet Delibaş, Cansın Hacıbekiroğlu, Kadir Bircan, Sercan Abanoz)
SETLER: 25-19, 25-21, 29-31, 25-16
SÜRE: 108 dakika (24, 25, 34, 25)