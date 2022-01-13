İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2022 Cuma / 11 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5999
  • EURO
    15,6528
  • ALTIN
    796.294
  • BIST100
    2070.65
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ziraat Bankkart evinde set alamadan kaybetti
Spor

Ziraat Bankkart evinde set alamadan kaybetti

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında evinde Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı konuk eden Ziraat Bankkart, 3-0 mağlup oldu.

13 Ocak 2022 Perşembe 23:51 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 23:51
ABONE OL

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında sahasında konuk ettiği Rusya'nın Dinamo Moskova takımına 3-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)

ZİRAAT BANKKART: Arslan, Atanasov, Faik Samet, Ter Maat, Camejo, Bedirhan, Berkay (L) (Halil İbrahim, Murat (L), Tuinstra)

DİNAMO MOSKOVA: Bogdan,Likhosherstov, Sokolov, Podlesnykh, Belogortsev, Pankov, Kerminen (L) (Sventitskis, Semyshev)

SETLER: 12-25, 20-25, 15-25

SÜRE: 70 dakika (21',26',23')

  • ziraat bankkart
  • dinamo moskova
  • cev şampiyonlar ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.