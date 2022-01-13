Ziraat Bankkart evinde set alamadan kaybetti

13 Ocak 2022 Perşembe 23:51 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 23:51

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında sahasında konuk ettiği Rusya'nın Dinamo Moskova takımına 3-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)

ZİRAAT BANKKART: Arslan, Atanasov, Faik Samet, Ter Maat, Camejo, Bedirhan, Berkay (L) (Halil İbrahim, Murat (L), Tuinstra)

DİNAMO MOSKOVA: Bogdan,Likhosherstov, Sokolov, Podlesnykh, Belogortsev, Pankov, Kerminen (L) (Sventitskis, Semyshev)

SETLER: 12-25, 20-25, 15-25

SÜRE: 70 dakika (21',26',23')