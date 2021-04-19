Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı rahat geçti!

Serinin 4'üncü maçı, İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda 21 Nisan Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak. Gerekmesi durumunda 5'inci maç 26 Nisan Pazartesi günü yapılacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off final serisinde Başkent ekibi 2-1 öne geçti
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Alparslan
ZİRAAT BANKKART: Maarten, Emin Gök, Wouter, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun)
FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Ulaş Kıyak, Nicholas, Saxton, Metin Toy, Salvador, Hasan Sıkar (Hasan Yeşilbudak, İzzet Ünver, Caner Pekşen, Kelvin, Emre Batur, Ahmet Karataş)
SETLER: 25-19, 22-25, 25-22, 27-25
SÜRE: 132 dakika (27, 32, 37, 36)