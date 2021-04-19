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Spor

Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı rahat geçti!

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off final serisinin 3'üncü maçında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yenerek seride 2-1 öne geçti. Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

19 Nisan 2021 Pazartesi 00:23 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 00:23
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Serinin 4'üncü maçı, İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda 21 Nisan Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak. Gerekmesi durumunda 5'inci maç 26 Nisan Pazartesi günü yapılacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off final serisinde Başkent ekibi 2-1 öne geçti

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Alparslan

ZİRAAT BANKKART: Maarten, Emin Gök, Wouter, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun)

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Ulaş Kıyak, Nicholas, Saxton, Metin Toy, Salvador, Hasan Sıkar (Hasan Yeşilbudak, İzzet Ünver, Caner Pekşen, Kelvin, Emre Batur, Ahmet Karataş)

SETLER: 25-19, 22-25, 25-22, 27-25

SÜRE: 132 dakika (27, 32, 37, 36)

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