Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı set vermeden yendi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı deplasmanda 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erdal Akıncı, Uğur Ateş
Fenerbahçe Medicana: Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Adis Lugumdzija, Marttila, Barthelemy, Drzyzga (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Gomez, Franca, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija)
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Abdel-Aziz, Clevenot (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)
Setler: 22-25, 21-25, 20-25
Süre: 78 dakika (28, 26, 24)