11 Ocak 2026 Pazar
  • Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı set vermeden yendi
Spor

Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı set vermeden yendi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı.

11 Ocak 2026 Pazar 21:42
Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı set vermeden yendi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı deplasmanda 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Uğur Ateş

Fenerbahçe Medicana: Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Adis Lugumdzija, Marttila, Barthelemy, Drzyzga (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Gomez, Franca, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija)

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Abdel-Aziz, Clevenot (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)

Setler: 22-25, 21-25, 20-25

Süre: 78 dakika (28, 26, 24)

  • Ziraat Bankkart
  • Fenerbahçe Medicana
  • Voleybol Galibiyet

