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Spor

Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı deplasmanda devirdi

Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olan Ziraat Bankkart, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

AA4 Aralık 2024 Çarşamba 23:35 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı deplasmanda devirdi
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Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Gregor Novak (Slovenya), Antonella Verrascina (İtalya)

Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Patry, Kovar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Atanasov (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Muzaffer Yönet, Aykut Acar, Cardoso, Oğuzhan Karasu)

Ziraat Bankkart: Anderson, Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar)

Setler: 25-22, 16-25, 21-25, 13-25

Süre: 109 dakika (31, 27, 27, 24)

  • Galatasaray HDI Sigorta
  • Ziraat Bankkart
  • Erkekler CEV Kupası

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