Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı mağlup etti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.
Başkent ekibi sezondaki yenilmezlik serisini 8 maça çıkarırken Galatasaray HDI Sigorta, 2. mağlubiyetini aldı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İsmail Yıldırım, Ali Sarıkuzu
Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Nimir, Clevenot (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Hilmi Şahin)
Galatasaray HDI Sigorta: Jaeschke, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Gökçen Yüksel, Wright, Onur Günaydı)
Setler: 25-21, 23-25, 25-22, 18-25, 15-11
Süre: 143 dakika