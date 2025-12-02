İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2025 Salı / 12 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,419
  • EURO
    49,3144
  • ALTIN
    5734.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı mağlup etti
Spor

Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı mağlup etti

Efeler Ligi'nin 8. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında konuk ettiği Galatasaray'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.

AA2 Aralık 2025 Salı 15:56 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı mağlup etti
ABONE OL

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.

Başkent ekibi sezondaki yenilmezlik serisini 8 maça çıkarırken Galatasaray HDI Sigorta, 2. mağlubiyetini aldı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İsmail Yıldırım, Ali Sarıkuzu

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Nimir, Clevenot (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Hilmi Şahin)

Galatasaray HDI Sigorta: Jaeschke, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Gökçen Yüksel, Wright, Onur Günaydı)

Setler: 25-21, 23-25, 25-22, 18-25, 15-11

Süre: 143 dakika

  • Ziraat Bankkart
  • Galatasaray HDI Sigorta
  • Efeler Ligi

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.