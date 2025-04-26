İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2025 Cumartesi / 28 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4292
  • EURO
    43,835
  • ALTIN
    4100.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı rahat geçti
Spor

Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı rahat geçti

Ziraat Bankkart, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti. Başkent temsilcisi bu galibiyetle seride durumu 2-0 yaptı.

AA26 Nisan 2025 Cumartesi 23:23 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı rahat geçti
ABONE OL

Ziraat Bankkart, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

Başkent temsilcisi bu galibiyetle seride durumu 2-0 yaptı.

Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin üçüncü maçı, 29 Nisan Salı günü TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim

Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Patry, Zaytsev, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Atanasov (Hasan Yeşilbudak, Muzaffer Yönet, Cardoso, Oğuzhan Karasu, Caner Ergül)

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Stern, Faik Samet Güneş)

Setler: 23-25, 15-25, 25-23, 25-27

Süre: 131 dakika (31, 24, 34, 42)

  • Ziraat Bank
  • Efeler Ligi
  • Galatasaray HDI Sigorta

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.