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Spor

Ziraat Bankkart galibiyeti aldı, liderliğe yükseldi

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Ziraat Bankkart, konuk ettiği Polonya temsilcisi Grupa Azoty'i 3-2 mağlup etti. Bu galibiyetle Başkent ekibi, liderliğe yükselmiş oldu.

AA30 Kasım 2023 Perşembe 01:05 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart galibiyeti aldı, liderliğe yükseldi
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Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Polonya temsilcisi Grupa Azoty'i 3-2 mağlup etti.

Başkent temsilcisi bu skorla grubunda liderliğe yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci galibiyetini alan Ziraat Bankkart, üçüncü maçında 12 Aralık'ta deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile karşılaşacak.

Başkent temsilcisi, organizasyonun ilk mücadelesinde deplasmanda Belçika temsilcisi Knack'ı 3-1 yenerken, Grupa Azoty ise sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos'a aynı skorla üstünlük sağlamıştı.

Salon: Ziraat Bankkart

Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Stefano Cesare (İtalya)

Ziraat Bankkart: Anderson, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Faik Samed Güneş, Camejo (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Burakhan Tosun, Bennie Tuinstra)

Grupa Azoty: Kaczmarek, Bednorz, Sliwka, David Smith, Gil, Pashitskii (Shoji, Takvam, Wiltenburg)

Setler: 26-24, 25-22, 18-25, 19-25, 15-12

Süre: 133 dakika (33, 31, 25, 25,19)

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