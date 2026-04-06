İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,591
  • EURO
    51,5065
  • ALTIN
    6691.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ziraat Bankkart, İstanbul Gençlikspor'u geçip finale çıktı
Spor

Ziraat Bankkart, İstanbul Gençlikspor'u geçip finale çıktı

Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final yarı finalinde İstanbul Gençlikspor'u 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

AA6 Nisan 2026 Pazartesi 17:51
Ziraat Bankkart, İstanbul Gençlikspor'u geçip finale çıktı
ABONE OL

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Ziraat Bankkart, İstanbul Gençlikpor'u 3-1 yenerek finale yükseldi.

Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana galibiyle finalde karşılaşacak.

Salon: ESTÜ Spor Salonu

Hakemler: Sadettin Deneri, Yasin Okumuş

Ziraat Bankkart: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Abdelaziz, Clevenot (Berkay Bayraktar, Kooy, Burakhan Tosun)

İstanbul Gençlikspor: Emre Berat Fırat, Sercan Yüksel Bidak, Padar, Sharifi, Fatih Eren Uğur, Mejias (Abdulsamet Yalçın, Yiğit Savaş Kaplan, Caner Çiçekoğlu, Mert Nevzat Güneş, Hakan Koçal)

Setler: 25-23, 25-18, 24-26, 25-20

Süre: 118 dakika

  • ziraat bankkart
  • istanbul gençlikspor
  • kupa voley

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.