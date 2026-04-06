Ziraat Bankkart, İstanbul Gençlikspor'u geçip finale çıktı

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Ziraat Bankkart, İstanbul Gençlikpor'u 3-1 yenerek finale yükseldi.
Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana galibiyle finalde karşılaşacak.
Salon: ESTÜ Spor Salonu
Hakemler: Sadettin Deneri, Yasin Okumuş
Ziraat Bankkart: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Abdelaziz, Clevenot (Berkay Bayraktar, Kooy, Burakhan Tosun)
İstanbul Gençlikspor: Emre Berat Fırat, Sercan Yüksel Bidak, Padar, Sharifi, Fatih Eren Uğur, Mejias (Abdulsamet Yalçın, Yiğit Savaş Kaplan, Caner Çiçekoğlu, Mert Nevzat Güneş, Hakan Koçal)
Setler: 25-23, 25-18, 24-26, 25-20
Süre: 118 dakika