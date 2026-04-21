Spor

Ziraat Bankkart seride avantaj yakaladı

Ziraat Bankkart, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi finali ilk maçında sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.

21 Nisan 2026 Salı 21:36
Büyük çekişmenin yaşandığı ilk 44 oyun sonunda eşitlik (22-22) bozulmadı. Bedirhan Bülbül'ün kritik anda gelen bloğuyla 24-22 öne geçen Ziraat Bankkart, ilk seti 25-23 hanesine yazdırdı.

İkinci sette skor 9-9'ken Maar'ın servis turunda peş peşe 3 sayı alan Galatasaray, üstünlüğünü 28. oyunda (14-14) kaybetti. Bloklarda etkili ve hücumda iyi organize olan sarı-kırmızılılar, 20-17 öne geçtikten sonra seti 25-20 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.

Üçüncü sete ilk 3 oyunu alarak başlayan Ziraat Bankkart, Fornal ve Nimir'in sayıları, rakibinin de basit hatalarıyla farkı 5'e (11-6) çıkardı. Avantajını kalan bölümde koruyan başkent ekibi, seti 25-21 kazanarak maçta 2-1 üstünlük kurdu.

Ziraat Bankkart 4. setin başında 3 sayılık fark (4-1) yakaladı ancak Patry'nin etkili olduğu Galatasaray skoru 10-10'a getirdi. Devamında Clevenot ve Fornal ile kritik sayılar alan Ziraat Bankkart, setten 25-19, sahadan da 3-1 galip ayrıldı.

3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin 2. maçı, 24 Nisan Cuma günü 19.00'da İstanbul'da oynanacak.

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi final etabı

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Erkan Sarı

Ziraat Bankkart: Burakhan Tosun, Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Nimir Abdelaziz, Clevenot (Berkay Bayraktar)

Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Maar, Doğukan Ulu, Patry, Jaeschke (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Hacı Şahin, Tatarov)

Setler: 25-23, 20-25, 25-21, 25-19

Süre: 124 dakika

