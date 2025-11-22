İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

Ziraat Bankkart set vermeden galip

Efeler Ligi'nin 5. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Cizre Belediyespor'u 3-0'lık skorla yendi.

22 Kasım 2025 Cumartesi 14:38
Ziraat Bankkart set vermeden galip
ABONE OL

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Cizre 100. Yıl

Hakemler: Recep Karakoç, Tolgahan Dinçer

RAMS Global Cizre Belediyespor: Aslan Ekşi, Hernandez, Taha Erden, İbrahim Emet, Hakan Polat, Rezaei (Alperay Demirciler, Berkay Yavuz, Umut Durur, Emre Çevik, Mehmet Kantarcıoğlu, Hüseyin Batuhan Duman, Egehan Avcıl)

Ziraat Bankkart: Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal, Nimir, Clevenot (Berkay Bayraktar, Joonas)

Setler: 22-25, 18-25, 18-25

Süre: 84 dakika

  • RAMS Global Cizre Belediyespor
  • Ziraat Bankkart
  • Efeler Ligi

