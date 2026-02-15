İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2026 Pazar / 28 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ziraat Bankkart set vermeden galip

SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. hafta maçında Ziraat Bankkart deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti.

AA15 Şubat 2026 Pazar 16:01 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart set vermeden galip
ABONE OL

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 3-0 yendi.

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül

İstanbul Gençlikspor: Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Mejias, Palonsky, Yiğit Savaş Kaplan, Emre Berat Fırat (Abdulsamet Yalçın, Padar, Caner Çiçekoğlu, Mert Nevzat Güneş, Fatih Eren Uğur, Hakan Koçal)

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Abdelaziz, Clevenot (Berkay Bayraktar)

Setler: 20-25, 17-25, 18-25

Süre: 77 dakika (27, 25, 25)

  • İstanbul Gençlikspor
  • Ziraat Bankkart
  • efeler ligi

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.