Ziraat Bankkart set vermeden kazandı

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 2. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Yasin Okumuş, Ebru Kaya
İstanbul Gençlikspor: Hasan Sıkar, Orçun Ergün, Armin Afshin Far, Furkan Aydın, Gunter, Enaboifo (Muhammed Aray, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Berkan Bozan, Bahadır Kuyucu, Mert Nevzat Güneş, Hakan Koçal)
Ziraat Bankkart: Anderson, Vahit Emre Savaş, Stern, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar)
Setler: 16-25, 17-25, 14-25
Süre: 73 dakika (24, 26, 23)