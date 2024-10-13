İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2024 Pazar / 10 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3054
  • EURO
    37,5445
  • ALTIN
    2928.22
  • BIST100
    8876.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ziraat Bankkart set vermeden kazandı

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 2. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti.

13 Ekim 2024 Pazar 18:06 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart set vermeden kazandı
ABONE OL

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 2. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Yasin Okumuş, Ebru Kaya

İstanbul Gençlikspor: Hasan Sıkar, Orçun Ergün, Armin Afshin Far, Furkan Aydın, Gunter, Enaboifo (Muhammed Aray, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Berkan Bozan, Bahadır Kuyucu, Mert Nevzat Güneş, Hakan Koçal)

Ziraat Bankkart: Anderson, Vahit Emre Savaş, Stern, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar)

Setler: 16-25, 17-25, 14-25

Süre: 73 dakika (24, 26, 23)

  • Ziraat Bankkart
  • Voleybol
  • İstanbul Gençlikspor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.