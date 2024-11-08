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Spor

Ziraat Bankkart set vermeden kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 7'nci haftasında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.

8 Kasım 2024 Cuma 21:04 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart set vermeden kazandı
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 7'nci haftasında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer

Ziraat Bankkart: Clevenot, Bedirhan Bülbül, Hilmi Şahin, Zonca, Vahit Emre Savaş, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Hacı Şahin, Ünal Ergün, Anderson, Aykut Gedik)

RAMS Global Cizre Belediyespor: Ömer Furkan Dur, Metin Toy, Bardarov, Kemal Kayhan, Mejias, Oğuzhan Doğruluk (Semih Çelik, Atakan Topal, Serhat Coşkun, Emre Batur, Çağatay Durmuş)

Setler: 25-17, 25-16, 25-16

Süre: 66 dakika (21, 22, 23)

  • Voleybol maçı
  • Ziraat Bankkart
  • RAMS Global Cizre Belediyespor

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