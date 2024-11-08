Ziraat Bankkart set vermeden kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 7'nci haftasında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer
Ziraat Bankkart: Clevenot, Bedirhan Bülbül, Hilmi Şahin, Zonca, Vahit Emre Savaş, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Hacı Şahin, Ünal Ergün, Anderson, Aykut Gedik)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Ömer Furkan Dur, Metin Toy, Bardarov, Kemal Kayhan, Mejias, Oğuzhan Doğruluk (Semih Çelik, Atakan Topal, Serhat Coşkun, Emre Batur, Çağatay Durmuş)
Setler: 25-17, 25-16, 25-16
Süre: 66 dakika (21, 22, 23)