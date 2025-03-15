Ziraat Bankkart set vermeden kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 26. haftasında Ziraat Bankkart, TÜRŞAD'ı konuk etti.
TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Tolgacan Dinçer, Ali Sarıkuzu
Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Anderson, Faik Samet Güneş, Stern, Zonca, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Zeka Cağatay Kir, Clevenot)
TÜRŞAD: Velazquez, Vefa Yılmaz, Bojic, Kadir Bircan, Nikola Gjorgiev, Taha Erden (Burak Mert, Alparslan Koç, Gjorgi Gjorgiev, Yusuf Eken, Tuğberk Sungur)
Setler: 25-17, 25-20, 25-19
Süre: 73 dakika (21, 27, 25)