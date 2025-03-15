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Spor

Ziraat Bankkart set vermeden kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 26. haftasında Ziraat Bankkart, TÜRŞAD'ı konuk etti. TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

AA15 Mart 2025 Cumartesi 19:45 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart set vermeden kazandı
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 26. haftasında Ziraat Bankkart, TÜRŞAD'ı konuk etti.

TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Tolgacan Dinçer, Ali Sarıkuzu

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Anderson, Faik Samet Güneş, Stern, Zonca, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Zeka Cağatay Kir, Clevenot)

TÜRŞAD: Velazquez, Vefa Yılmaz, Bojic, Kadir Bircan, Nikola Gjorgiev, Taha Erden (Burak Mert, Alparslan Koç, Gjorgi Gjorgiev, Yusuf Eken, Tuğberk Sungur)

Setler: 25-17, 25-20, 25-19

Süre: 73 dakika (21, 27, 25)

  • Ziraat Bankkart
  • Efeler Ligi
  • TÜRŞAD

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