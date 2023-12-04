Ziraat Bankkart son sette galip!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Develi Belediyespor'u 3-2 yendi.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Ayşim Koşar
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Burakhan Tosun, Ter Maat, Tuinstra (Berkay Bayraktar, Vicentin, Oğulcan Yatgın)
Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Kolodinsky, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Abreu, Yasin Aydın (Metin Durmuş, Enis Ali Ay, Romero, Rıfat Kantarcı, Ege Can Avcıl, Burak Çevik, Mustafa Susam)
Setler: 19-25, 25-16, 25-12, 23-25, 15-13
Süre: 136 dakika