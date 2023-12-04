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Spor

Ziraat Bankkart son sette galip!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart, Develi Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip son sette 3-2 kazandı.

4 Aralık 2023 Pazartesi 01:39 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart son sette galip!
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Develi Belediyespor'u 3-2 yendi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Ayşim Koşar

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Burakhan Tosun, Ter Maat, Tuinstra (Berkay Bayraktar, Vicentin, Oğulcan Yatgın)

Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Kolodinsky, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Abreu, Yasin Aydın (Metin Durmuş, Enis Ali Ay, Romero, Rıfat Kantarcı, Ege Can Avcıl, Burak Çevik, Mustafa Susam)

Setler: 19-25, 25-16, 25-12, 23-25, 15-13

Süre: 136 dakika

  • AXA Sigorta Efeler Ligi
  • Ziraat Bankkart
  • Develi Belediyespor

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