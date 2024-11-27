Ziraat Bankkart, Spor Toto karşısında rahat kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Spor Toto'yu 3-0 yendi.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Tekol Pelenk
Ziraat Bankkart: Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Anderson (Berkay Bayraktar, Hacı Şahin)
Spor Toto: Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia (Beytullah Hatipoğlu, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç, Yiğit Savaş Kaplan, Muhammed Kaya)
Setler: 25-17, 25-19, 25-20
Süre: 80 dakika (24, 31, 25)