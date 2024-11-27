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Spor

Ziraat Bankkart, Spor Toto karşısında rahat kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında sahasında Spor Toto'yu konuk eden Ziraat Bankkart, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

AA27 Kasım 2024 Çarşamba 23:38 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart, Spor Toto karşısında rahat kazandı
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Spor Toto'yu 3-0 yendi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Tekol Pelenk

Ziraat Bankkart: Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Anderson (Berkay Bayraktar, Hacı Şahin)

Spor Toto: Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia (Beytullah Hatipoğlu, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç, Yiğit Savaş Kaplan, Muhammed Kaya)

Setler: 25-17, 25-19, 25-20

Süre: 80 dakika (24, 31, 25)

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