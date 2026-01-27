İSTANBUL 16°C / 9°C
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ziraat Bankkart yarın sahasında ACH Volley'i ağırlayacak
Spor

Ziraat Bankkart yarın sahasında ACH Volley'i ağırlayacak

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Ziraat Bankkart yarın sahasında ACH Volley ile karşılaşacak.

AA27 Ocak 2026 Salı 09:32 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart yarın sahasında ACH Volley'i ağırlayacak
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4. maçında yarın sahasında Sloven kulübü ACH Volley ile mücadele edecek.

Geçen sezonun CEV Kupası ve Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart, deplasmanda 3-0 yendiği son 4 yılın Slovenya ligi şampiyonu ACH Volley'i konuk edecek.

Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Grupta 3'te 3 yapan başkent ekibi zirvede, 1 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan ACH Volley ise 3. sırada yer alıyor.

  • ACH Volley
  • CEV Şampiyonlar Ligi
  • Ziraat Bankkart

Popüler Haberler
