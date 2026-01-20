İSTANBUL 7°C / 0°C
Spor

Ziraat Bankkart'ın konuğu Trentino Itas

EV Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Ziraat Bankkart sahasında İtalyan ekibi Trentino Itas ile karşılaşacak.

20 Ocak 2026 Salı 09:19
Ziraat Bankkart'ın konuğu Trentino Itas
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında yarın sahasında İtalyan kulübü Trentino Itas ile karşılaşacak.

Geçen sezonun CEV Kupası ve Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart, A Grubu'nun zirvesini ilgilendiren maçta İtalya liginin son şampiyonu Trentino Itas'ı ağırlayacak.

Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.00'de başlayacak.

İki takımın da 2'de 2 yaptığı grupta Ziraat Bankkart, sayı averajıyla liderlik koltuğunda otururuyor.

