  Ziraat Bankkart'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Tours
Spor

Ziraat Bankkart'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Tours

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında Ziraat Bankkart yarın deplasmanda Fransız ekibi Tours ile karşı karşıya gelecek.

AA10 Şubat 2026 Salı 12:54
Ziraat Bankkart'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Tours
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında yarın deplasmanda Fransız kulübü Tours ile karşılaşacak.

Geçen sezonun CEV Kupası ve Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart, sahasında 3-1 yendiği Fransa liginin son şampiyonu Tours'a konuk olacak.

Tours kentindeki Robert Grenon Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

4'te 4 yaparak liderlik koltuğunda oturan başkent ekibi, gruptan çıkmayı garantiledi. Oynadığı 4 maçı da kaybeden Tours ise son sırada yer alıyor.

Popüler Haberler
