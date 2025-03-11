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Spor

Ziraat Bankkart'ın yarı finalde rakibi Trentino Itas

CEV Kupası yarı final ilk maçında temsilcimiz Ziraat Bankkart yarın deplasmanda İtalyan ekibi Trentino Itas ile karşılaşacak.

AA11 Mart 2025 Salı 09:26 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart'ın yarı finalde rakibi Trentino Itas
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Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Trentino Itas takımıyla karşılaşacak.

IlT Quotidiano Arena'da TSİ 22.30'da başlayacak mücadeleyi Bulgar Atanas Varbanov ile Macar Agnes Batkai-Katona hakem ikilisi yönetecek.

Ziraat Bankkart Başantrenörü Mustafa Kavaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde ve Avrupa'da hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Avrupa kupalarında son iki sezonda yarı final mücadelesi verdiklerini anımsatan Kavaz, "Yarın İtalya Ligi ve Avrupa'nın güçlü takımlarından biriyle karşılaşacağız. Zor bir maç bizi bekliyor ama biz de onlara göre güçlü bir rakibiz. Avantajlı bir skorla Türkiye'ye dönmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

  • Trentino Itas
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  • CEV Kupası

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