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Spor

Ziraat Bankkart'ta final için son 1 maç

CEV Kupası yarı final rövanş maçında temsilcimiz Ziraat Bankkart, İtalyan ekibi Trentino Itas ile karşılaşacak.

HABER MERKEZİ18 Mart 2025 Salı 10:39 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart'ta final için son 1 maç
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Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında yarın sahasında İtalya temsilcisi Trentino Itas ile karşılaşacak.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi Sırp Predrag Balandzic ile Azerbaycanlı Fuad Aghayev hakem ikilisi yönetecek.

İlk maçta rakibine deplasmanda 3-2 yenilen başkent temsilcisinin finale çıkabilmesi için rövanş karşılaşmasından 3-0 veya 3-1 galip gelmesi gerekiyor.

Ziraat Bankkart, maçtan 3-2 galip gelmesi durumunda ise finale yükselecek takımı altın set belirleyecek.

  • Ziraat Bankkart
  • CEV Kupası
  • Trentino Itas

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