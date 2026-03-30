30 Mart 2026 Pazartesi / 12 Sevval 1447
  Ziraat Bankkart'ta hedef dörtlü final! Rakip: Asseco Resovia
Ziraat Bankkart'ta hedef dörtlü final! Rakip: Asseco Resovia

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını kazanan Ziraat Bankkart rövanş maçında Asseco Resovia ile karşılaşacak.

AA30 Mart 2026 Pazartesi 10:33 - Güncelleme:
Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, 3-0 kazandığı CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçının rövanşında yarın Polonya kulübü Asseco Resovia'yı ağırlayacak.

Başkentteki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak.

Geçen yılın CEV Kupası şampiyonu Ziraat Bankkart, Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2024'ten sonra bir kez daha son 4 takım arasına girmeye çalışacak.

Ziraat Bankkart, Polonya'da 3-0 mağlup ettiği Asseco Resovia'ya karşı 2 set kazanması halinde, 16-17 Mayıs tarihlerinde İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek 2026 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne yükselecek.

